LAPRISE, Jean-Marie



À l'hôpital Pierre-Le-Gardeur, le 23 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Laprise.Il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Isabelle), Martin (Geneviève), ses 6 six petits-enfants Salomée, Adrien, Louis, Béatrice, Jeanne, Anaïs, la mère de ses enfants Nicole, ses frères feu Normand, Jacques (Florence), ses soeurs Lise, Pauline, Marie, Aline (Vital), Diane (Daniel), ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et amis.Il sera exposé au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEle dimanche 29 juillet de 9h30 à 12h30. Un hommage lui sera rendu au salon même à 12h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.