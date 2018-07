Agenda du week-end

Haïti en folie

Photo Chantal Poirier

Jusqu’à dimanche, le jour et le soir, Haïti est en folie. On a tous rendez-vous au parc La Fontaine pour une foire culinaire, une foire artisanale, des ateliers et plusieurs spectacles. On pourra voir et entendre, entre autres, Wesli, Beethova Obas, Emmanuel Obas, Fabrice Rouzier, Senaya, Émeline Michel. Le défilé Rara a lieu samedi : départ au parc des Compagnons à 16 h, arrivée au parc La Fontaine.

►montreal.haitienfolie.com

À Longueuil

À Longueuil, dans le cadre de Prenez-Place, on pourra entendre Luc de Larochellière, vendredi, 19 h 30, au parc Saint-Charles. Dimanche, 11 h, au parc Michel-Chartrand, Marjolaine Morasse présentera un spectacle. Gratuit.

►longueuil.quebec

Nano Mutek au Pied-du-Courant

Vendredi, à partir de 17 h, on pourra avoir un avant-goût de Mutek au son de la musique électronique. Ce sera avec Vincent Lemieux de la compagnie Musique risquée, MightyKat et Ohm Hourani. C’est gratuit.

Piano public dans CDN

Photo tirée de Facebook

Si samedi, 15 h 30, vous êtes dans les environs du quartier Côte-des-Neiges, rendez-vous au coin des chemins Queen-Mary et Côte-des-Neiges, à la Placette, pour voir et entendre Ample Man Danse.

Les Hay Babies

Dimanche, 14 h, les Hay Babies seront au Jardin botanique. Des filles du Nouveau-Brunswick qui font de la musique indie folk et country : elles sont super bonnes. N’oubliez pas votre carte Accès Montréal et votre eau. On en profite pour visiter le parcours immersif La nature pour toit.

►calendrier.espacepourlavie.ca

Parc national des Îles-de-Boucherville

Au parc des Îles-de-Boucherville, on peut faire du kayak de mer, du canot, du surf à pagaie, du camping sur l’île Grobois, de la randonnée pédestre, du vélo. Jusqu’au 3 septembre, tous les samedis et dimanches, une navette gratuite part du métro Longueuil : premier départ, 19 h 45, dernier retour, 18 h. Tarif du parc : 8,60 $, gratuit pour les moins de 17 ans.

►sepaq.com

Dans un parc avec Nana

Photo tirée de Facebook

Vous n’avez pas d’auto et souhaitez vous rendre dans un des parcs nationaux ? Vous pouvez prendre l’autobus Nana. Le coût est d’environ 50 $ pour l’aller, le retour et l’entrée dans le parc pour à peu près tous les parcs. Sur le site, consultez les horaires et les conditions.

►navettenature.com