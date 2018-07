Chers médias français, voici ce qu’il faut éviter de faire lorsque vous parlez du Québec

Avant-hier, la France l’a encore échappé en parlant publiquement du Québec.

Des clichés, des inexactitudes factuelles ainsi que de très mauvaises tentatives d’imiter l’accent étaient au menu d’une capsule voyage sur la Belle province. Mais c’est loin d’être la première fois qu’une telle chose émane des ondes de l'Hexagone. En fait, c’est presque la coutume.

Des fois, ça fait sourire un peu. D’autres fois, c’est tellement hilarant que les médias doivent s’excuser.

Dans le but d’aider notre mère patrie, voici une liste de trucs à éviter de faire la prochaine fois que vous parlerez de nous.

Imiter l’accent

Aucun français n’a été capable de bien imiter l'accent québécois depuis que le Nouveau Monde est monde. C’est un fait. Certains s’en approchent bien, peut-être, mais ça sonne toujours aussi bien que quand Pauline Marois parle en anglais (c’est-à-dire mal).

S’étonner qu’on utilise des mots en français

Magasiner, billet, biscuit, croustille, et on en passe. C’est du français, pas du Québécois. #FrenchPride #WorldChampions

Mentionner la ville souterraine de Montréal

La ville souterraine consiste en quelques centres d’achats et édifices à bureau interreliés. C’est pratique quand on travaille au centre-ville, mais sinon personne ne se tient là, à moins d’avoir besoin de sous-vêtements neufs.

Prendre pour acquis qu’on ne sort pas quand il fait froid

Oui, c’est vrai que l’hiver, il fait très froid et que l’été, il fait très chaud. Mais cela ne veut pas dire que les Québécois hibernent. On fait simplement s’habiller en conséquence et on continue de vivre nos vies.

Mentionner tout cliché sur le grand nord

Les traîneaux à chiens, les bûcherons, le canoë, les wigwams, les castors et les igloos sont des sujets à ignorer. Surtout si vous parlez de la ville.

Améliorer les repères géographiques

Selons certains, Montréal et Québec sont des villes voisines, tandis que selon d’autres, Hochelaga est une banlieue de Montréal. Consultez Google Maps, c’est gratuit et ça fonctionne bien.

Sacrer

Voir le premier point.



-Avec la participation de Caroline G. Murphy et Frédéric Guindon