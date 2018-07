Comportements agressifs : fini le vélo dans le cimetière Mont-Royal

MONTRÉAL - La direction du cimetière Mont-Royal à Montréal a annoncé mercredi soir que les cyclistes seront bannis de leur terrain, à compter du 1er août prochain, en raison de comportements agressifs.

D’après Alexandre Gonçalves, gérant des opérations du cimetière Mont-Royal, un afflux important de cyclistes vient s’entrainer sur leur propriété privée au cours des dernières années.

Photo Francis Pilon

«On a tenté à de nombreuses reprises d’éviter cette interdiction-là. Durant l’été 2017 et encore cette année, on a informé à plusieurs reprises les cyclistes qui rentraient dans le cimetière, mais aussi à travers les groupes de cyclistes et les réseaux sociaux, pour qu’ils respectent nos règlements», affirme M. Gonçalves.

Les cyclistes avaient pour obligation de rouler à moins de 10 km/h, de ne pas rouler en groupe contenant plus de quatre vélos, circuler à la file et accorder la priorité aux piétons.

Toutefois, ces directives ne semblaient pas être respectées dans ce cimetière situé à Outremont, ce qui générait des plaintes.

Photo Francis Pilon

Manque de respect

« Ce n’est pas une décision qui vient du jour au lendemain, il y a eu plusieurs étapes. Beaucoup de cyclistes ont utilisé le lieu avec un comportement agressif et il utilisait le cimetière pour s’entrainer à haute vitesse et c’était un mépris flagrant de la sécurité des piétons et du caractère sacré de l’endroit », explique avec regret Alexandre Gonçalves.

Les voitures seront, quant à elles, toujours libres de circuler sur le cimetière Mont-Royal après le 1er août. Les cyclistes devront dorénavant laisser leur vélo à l’extérieur de la propriété, même s'ils sont détenteurs d’un droit d'inhumation.

Le Cimetière Mont-Royal, reconnu comme un lieu historique national du Canada, est ouvert au public depuis sa fondation en 1852. Il est plus petit que le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, lui aussi situé sur les flancs du mont Royal.