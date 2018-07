CAISSY, Paul-Edmond



À Laval, le 22 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Paul-Edmond Caissy.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Johanne (Jacques), Sylvie (Michel) et Claude (Marjolaine), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Rivard et sa soeur Claudette, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 juillet 2018 à 13h en l'église Ste-Suzanne (9501, boulevard Gouin O. Pierrefonds, H8Y 1T7), la famille recevra les condoléances à compter de midi.Une autre cérémonie aura lieu en Gaspésie à une date ultérieure.