Déraillement de train: le nettoyage se poursuit à Saint-Polycarpe

SAINT-POLYCARPE | Les traces du déraillement de train survenu il y a dix jours à Saint-Polycarpe, en Montérégie, sont toujours bien visibles et le nettoyage se poursuit.

«Il y a eu 29 heures de travail pour réussir à connecter les voies ensemble», a expliqué jeudi le maire Jean-Yves Poirier.

Lundi dernier, des dizaines de wagons se sont empilés les uns sur les autres lors d'un déraillement. Six d’entre eux contenaient notamment du propane et du diesel et sont tombés dans la rivière Delisle.

«On a vidé les wagons en faisant un transbordement dans les camions-citernes, puis évidemment, il restait un résidu qu'on s'est affairé à faire brûler», a poursuivi le maire en entrevue à TVA Nouvelles.

L'enquête du Bureau de la sécurité des transports se fait en trois étapes. Il y a d'abord eu la rencontre des témoins et l'analyse des épaves. Par la suite, il va y avoir des tests en laboratoire, alors qu'on va rassembler la documentation sur le convoi. Enfin, il va y avoir la rédaction du rapport. En 2017, il y a eu 1091 accidents ferroviaires au pays, soit une hausse de 21 %.

Selon le maire, l'intervention et le nettoyage coûteront plusieurs dizaines de millions de dollars.

«La réfection de la chaussée, tous les intervenants d'urgence et les cols bleus», a indiqué le maire Poirier. Cette facture sera refilée au Canadien Pacifique.

Commotion dans la municipalité

Cet accident a causé toute une commotion dans la municipalité, mais ça a également eu des conséquences économiques importantes. Chez Pizza Giny, on a doublé le chiffre d'affaires en une semaine. Les travailleurs commandaient une centaine de pizzas par jour.

«On n'a jamais des commandes aussi grosses. Il a fallu courir un petit peu, aller chercher des liqueurs, puis à 9 h 30 le soir, aller chercher du fromage», a mentionné Mélanie Lalonde de Pizza Giny.