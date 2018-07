Deux ans après sa parution, No Man’s Sky serait finalement un bon jeu!

ATTENTION: Cet article contient des divulgâcheurs!

En 2016 paraissait No Man’s Sky, un jeu d’exploration spatiale aux possibilités infinies qui a profité d’un battage médiatique et populaire enviable dès son annonce... pour ensuite se casser la gueule lorsque les fans et les journalistes se sont dit «bernés» tant l’œuvre n’était pas à la hauteur de ce que Sean Murray, son créateur, avait promis.

Au fil des derniers mois, Murray et son équipe de Hello Games ont fait paraître quelques mises à jour rapprochant No Man’s Sky des attentes incroyables du public et de l’industrie comme l’ajout de véhicules, de modes de jeux, de missions et d’options multijoueurs.

«Next», paru récemment, serait la mise à jour qui ferait de No Man’s Sky un grand jeu selon plusieurs fans et médias, dont Inverse

Parmi les ajouts, on note...

Une meilleure expérience muiltjoueurs

La construction de bases a été revue et corrigée

Une nouvelle race d’extraterrestres

L’ajout d’un mode à la troisième personne

Un plus beau graphisme

L’instauration de contenu hebdomadaire et d’événements communautaires

La possibilité de créer des armadas de vaisseaux avec vos amis en ligne afin de partir en mission ensemble, voire de construire des bases conjointes sur les planètes de cette galaxie infinie.

Vous l’aurez deviné, c’est ce dernier point qui ravive la flamme.

À noter, toutefois: la mise à jour ferait en sorte que No Man’s Sky ne chargerait plus les fichiers de sauvegarde des joueurs, selon Kotaku . Hello Games travaille actuellement sur une nouvelle mise à jour pour régler ce bogue.

Finalement, pour célébrer la mise à jour, le jeu est offert à moitié prix sur Steam, selon ce que rapporte PC Gamer