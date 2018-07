DARAÎCHE, Jacynthe



Le 25 juillet, à l'âge de 68 ans, est décédée Jacynthe Daraîche, épouse de Patrick Wright.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Murielle, Herman, Yolaine, Réal, Céline, Lina, Lyne et Marie-Claude, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 juillet 2018 de 13h à 16h à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même, dès 16h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, si vous le désirez un don à La Maison Source Bleue serait apprécié.