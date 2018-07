CHAGNON, Odelva Bergeron



À Montréal, au CHSLD Laurendeau, est décédée le 21 juillet 2018, à l'âge de, Mme Odelva Chagnon, épouse de feu M. Gaudiose Bergeron. Elle demeurait à Montréal et autrefois à Manseau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Lisette Bergeron), Jacqueline, Roland (Yolaine Boulianne), Pauline et Rollande (Jean-Louis Demers), ses petits-enfants: Lisa Dion, Francis Bergeron, Philip Bergeron, Kathlyn et Caroline Pizarro, ses 7 arrière-petits-enfants, ses soeurs Thérèse et Cécile Chagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis(es).La famille recevra vos condoléances le samedi 28 juillet de 12h à 14h15 au:235 RUE DES PEUPLIERS, MANSEAUTél. 819 356-2519 Téléc. 819 356-2727Courriel : jcsoucy@jcsoucy.comUn service religieux sera célébré le samedi 28 juillet à 14 h 30 en l'église de Manseau, 292 Saint-Alphonse, Manseau et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.