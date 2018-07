«Enfin, une première victoire»

« Je m’en vais dans l’Ouest pour gagner et, je vous le dis, la victoire est proche », a soutenu Donald Theetge avant de mettre le cap vers Saskatoon pour les cinquième et sixième manches de la série NASCAR Pinty’s disputées mercredi soir au circuit ovale de Wyant Group.

« Le pire, a raconté le pilote de 51 ans, c’est que j’aurais pu aussi remporter la deuxième course [où il s’était aussi qualifié au second rang]. J’avais réussi à dépasser Cole Powell et je me lançais à la poursuite de Louis-Philippe Dumoulin en tête quand ma voiture est devenue réellement instable.