LAMOUREUX, Line



À la Maison de soins palliatifs Source Bleue, le 22 juillet 2018, est décédée à l'âge de 54 ans, madame Line Lamoureux, épouse de monsieur Richard Ledoux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Dominic et Philippe, ses parents Jean et Huguette, son frère Serge (Nadine), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses tantes et oncles des familles Lamoureux et Talbot ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le mardi 31 juillet 2018, de 9h30 à 12h30 à la :Les funérailles suivront à 13h30 en la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue de Longueuil.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Source Bleue.La famille tient à remercier tout le personnel soignant du département d'oncologie de l'Hôpital Charles-Lemoyne ainsi que tous les médecins, infirmières, préposés et bénévoles de la Maison de soins palliatifs Source Bleue. Un merci particulier à docteure Renée Simon, son amie et sa complice, sans qui notre vie aurait été beaucoup plus compliquée. Richard et les enfants remercient ses meilleures amies Danièle et Sophie.