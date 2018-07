Connaissez-vous un frustré ? Celui qui chiale toujours contre tout et rien sur Facebook ? Quel que soit la position que vous défendez ou le sujet dont vous parlez, ils ne sont jamais d’accord avec vous.

Les frustrés sont une catégorie à part. Une catégorie dont on se passerait sincèrement.

Et dire qu’ils pensent aider...

Quand on parle de politique, c’est bien rare que celles et ceux qui pensent comme nous viennent commenter nos publications pour renchérir et applaudir. Un pouce en l’air, c’est souvent la seule manifestation d’appui qu’on aura.

Mais ceux qui ne pensent pas comme nous... Non seulement ils nous le disent, mais ils ont des arguments à profusion.

Eh bien, c’est tant mieux ! Parce que c’est avec eux qu’on a envie de discuter, d’argumenter et de confronter nos idées.

Et les frustrés ?

Les frustrés sont différents des autres. Ils sont hargneux, mesquins, violents et enragés dans leurs commentaires.

Ils ont souvent l’argument mollasson et la majuscule facile. Leur technique habituelle repose sur l’insulte et la menace plus que sur la rhétorique et la persuasion.

Je ne sais pas pourquoi (mais je l’imagine), mais mes frustrés à moi sont principalement péquistes.

C’est parce que je les énerve ou que je ne vois qu’eux, me direz-vous ? Fort probablement. Comme je ne partage pas leur point de vue, il y a beaucoup plus de chance qu’ils se manifestent envers moi qu’envers ceux qui pensent comme eux.

Mais dans mon cercle plus ou moins rapproché, de connaissances et surtout de lecteurs, je compte aussi plusieurs caquistes. Ceux qui s’en donnent à cœur joie dans le beurrage épais me semblent bien moins nombreux que chez les péquistes...

Un petit test qui en dit long

La semaine dernière, j’ai publié deux billets de blogue qui critiquaient des méthodes ou des attitudes du PQ et de la CAQ. C’était tout à fait fortuit, le hasard a voulu que mes humeurs et l’actualité me dictent ces sujets l’un après l’autre.

Sur les deux textes, que vous pouvez relire ici et ici , j’ai reçu plusieurs commentaires.

Sur le texte à propos du Parti québécois, j’ai reçu une pluie de commentaires enragés, insultés et acrimonieux. Parmi ces commentaires, plusieurs injures tout à fait gratuites de la part de militants dont les photos Facebook (quand ce ne sont pas de photos de chats ou de drapeaux des patriotes) laissent penser qu’ils ont pourtant vu neiger.

Sur le texte à propos de la CAQ, les commentaires ont été nombreux, peut-être pas autant, et le ton était... comment dire... moins violent.

J’ai donc pensé que mon texte sur le PQ avait fait un tabac. Mais je me trompais...

En consultant les statistiques de lecture des deux billets, j’ai eu toute une surprise. Mon texte sur la CAQ a été lu 2 fois plus que mon texte sur le PQ sans pourtant me mériter autant de haine, loi de là.

C’est donc dire deux choses.

1) Que les militants péquistes sont plus actifs sur les réseaux sociaux.

2) Que les militants péquistes en question montent dans les rideaux pour pas grand-chose.

Steve Fortin avait raison

Un peu plus tôt cet été, mon collègue Steve Fortin publiait un billet intitulé Lettre à toi le « angry péquiste » . Son billet exposait presque exactement ce que je constate à la lumière de mon petit test comparatif de la semaine dernière.

Mais j’ai l’impression que les personnes visées par ce billet n’ont même jamais pensé qu’on parlait d’elles. C’est dire l’ampleur du problème.

Bien entendu, le militantisme mal avisé n’est pas l’apanage du PQ. Tous les partis se cognent régulièrement la tête dans le mur en regardant certains de leurs militants se faire aller le clavier sur Facebook et Twitter.

Dans le cas du PQ, ça semble arriver plus souvent et ça explique peut-être pourquoi les gens ont de moins en moins envie de jaser souveraineté.

Quand tout point de vue différent est reçu à grand coup de colonisé, vendu, incompétent, merdias, opinioneux et autre sobriquet, ça ne vend pas trop trop « le pays ». Je dis ça comme ça.