Les pas pareils

Sur le site de Profession-Voyages, des statistiques démontrent que les autres Canadiens sont beaucoup plus enclins à visiter parents et amis pendant leurs vacances. 84 % des Canadiens visitent des proches. Pour les Québécois, c’est 55 %. Nous, on se dépayse et on veut voir du nouveau monde. 41 % des Canadiens font du magasinage, les Québécois se calment la carte de crédit à 29 %. Les sites touristiques ne nous impressionnent pas. Le tiers des Québécois en visiteront, alors que la moitié des Canadiens s’y intéresseront.