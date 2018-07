Les plaques d’immatriculation personnalisées sont maintenant disponibles

À partir d’aujourd’hui, les automobilistes québécois peuvent commander une plaque d’immatriculation personnalisée.

Après des années de pourparlers et d’hésitation, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a finalement eu le feu vert pour instaurer ce service, déjà commun dans plusieurs autres provinces canadiennes et États américains.

Pour la somme de 249,50$ plus des frais de renouvellement supplémentaires de 34,50$ par année, il est donc désormais possible de personnaliser l’inscription des plaques d’immatriculation québécoises.

Uniquement offert sur le web, ce service est non seulement accessible aux véhicules routiers, mais aussi aux motocyclettes, cyclomoteurs, habitations motorisées, motoneiges et véhicules tout-terrain immatriculés au Québec.

Dans le cas des véhicules de promenade, des véhicules à deux roues et des habitations motorisées, les Québécois pourront choisir une combinaison de deux à sept caractères.

Si on ne prévoit aucune restriction pour les plaques de deux à quatre caractères, celles de cinq à sept caractères doivent respecter quelques règles. Elles doivent être composées uniquement de lettres, mis à part le premier et le dernier caractères qui peuvent être des chiffres. Pour éviter toute confusion, les lettres «OO» et les chiffres «00» ne pourront être collés.

SAAQ

Pour ce qui est des motoneiges et des véhicules tout-terrain, des plaques de un à cinq caractères sont autorisées.

SAAQ

Les espaces ne sont pas permis dans la personnalisation des plaques d’immatriculation québécoises.

Afin de bien encadrer cette nouvelle mesure, la SAAQ a aussi établi d’autres règlements plus spécifiques:

- Le numéro d’une plaque d’immatriculation ne doit pas porter à confusion avec celui d’une autre plaque

- Le numéro doit être facile à lire. Par exemple, les plaques «MWMMWM» ou «IIII» ne seront pas acceptées.

- La plaque personnalisée choisie ne doit pas comporter une expression ou un message qui laisse faussement croire que le propriétaire du véhicule est une autorité publique, qui exprime de l’insouciance à l’égard de la sécurité routière, qui exprime une idée obscène, qui encourage une infraction criminelle ou dont la loi interdit l’usage (marque de commerce).

Chaque nouvelle commande devra être validée par la SAAQ avant que la plaque personnalisée ne soit acheminée par la poste vers son destinataire.

Ce service ne sera pas disponible dans les succursales de la SAAQ. Les citoyens désirant faire une demande devront obligatoirement passer par le site web de l’organisme gouvernemental, où une section spéciale a été mise en place à cet effet.