Moscou appelle à aider au retour des réfugiés en Syrie

L’émissaire russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, a appelé jeudi la communauté internationale à contribuer au retour des réfugiés dans ce pays pourtant toujours ravagé par la guerre.

La Russie est alliée au régime de Bachar al-Assad dans ce conflit qui a fait plus de 350 000 morts et poussé des millions de personnes à l’exil depuis mars 2011. L’intervention militaire de Moscou à partir de 2015 a permis au régime d’accumuler les victoires face aux rebelles et aux jihadistes et il contrôle désormais plus de 60% du territoire.

En tournée au Liban et en Jordanie, deux pays qui accueillent des centaines de milliers de réfugiés syriens, l’émissaire russe a plaidé pour que ces derniers rentrent dans leur pays, semblant estimer que les conditions sont réunies pour un tel retour.

Il a appelé «la communauté internationale à contribuer à ce processus» avec l’implication de «tous les pays», lors d’une rencontre jeudi avec le président libanais Michel Aoun à Beyrouth.

«Sans l’aide internationale, il sera très difficile de créer des conditions favorables aux personnes qui souhaitent rentrer», a affirmé M. Lavrentiev. Selon lui, le gouvernement syrien «n’est pas capable de fournir une aide financière importante» pour ces retours.

Moscou a affirmé en juillet que les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump s’étaient entendus sur un retour en Syrie de réfugiés.

Mais l’ONU, en première ligne sur cette question à travers le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), a indiqué «ne pas avoir été impliquée dans ces discussions».

Elle a mis en garde à plusieurs reprises contre des retours forcés dans un pays où des combats font toujours rage dans plusieurs régions.

La guerre en Syrie a débuté en mars 2011 après la répression sanglante par le régime de manifestations pacifiques demandant des réformes démocratiques. Elle s’est complexifiée avec l’implication de forces régionales, de puissances étrangères et de groupes jihadistes.

La proposition russe prévoit la création d’un groupe de travail réunissant les Russes, les Américains et les Jordaniens ainsi que la création d’un groupe similaire au Liban. M. Aoun a salué cette initiative.

Le Liban estime à 1,5 million le nombre de réfugiés syriens vivant sur son sol, dont moins d’un million inscrits auprès du HCR. Quant à la Jordanie, 650.000 réfugiés sont inscrits auprès de l’agence onusienne, contre des estimations officielles de 1,3 million.

Ces deux pays se plaignent régulièrement du fardeau financier que fait peser l’accueil des réfugiés.

Plus tôt dans la journée, l’envoyé russe a rencontré à Amman le chef de la diplomatie Ayman al-Safadi.