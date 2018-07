Odysseo sous des yeux émerveillés

Le magnifique spectacle Odysseo, de Cavalia, nous fait vivre des moments intemporels et nous émerveille. La première du spectacle, c’était comme si le temps s’était arrêté, permettant ainsi aux gens de revivre certains moments de leur enfance. La bonne nouvelle : deux semaines supplémentaires ont été ajoutées au spectacle jusqu’au dimanche 16 septembre.

Durant une des scènes d’Odysseo, il y a 36 chevaux qui se promènent sur le plateau. Sur la photo, on aperçoit Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Fannie Lefort, de Cavalia, Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal, et Normand Latourelle, président fondateur et directeur artistique de Cavalia.

Les aniciens joueurs du Canadien qui ont remporté la Coupe Stanley, Yvon Lambert et Yvan Cournoyer, entourent l’étincelant humoriste, reconnu comme un excellent gardien de buts, Jean-Michel Anctil.

L’écran vidéo est trois fois la taille des plus grands écrans de cinéma. Guylaine Tremblay est en compagnie de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le comédien Vincent Leclerc qui joue dans l’excellent film La chute de l’empire américain est en compagnie de Réal Béland.

Odysseo a transporté Jean-René Dufort qu’on aperçoit en compagnie de sa fille, Charlotte Dufort, et Maude Vachon dans un monde de magie accompagné de 70 chevaux.

Les jeunes et moins jeunes sont éblouis par un véritable carrousel qui tourne sur la scène. Claudette Dion est en compagnie de sa petite-fille, la dynamique Sophia Charron.

Pendant que leur sœur Chloé est en vacances, Maxime et Justine Lapointe, qui entourent Pierre Bruneau, ont assisté à la première.