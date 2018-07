Oreilles chastes, s’abstenir S.V.P.

Vu dans les films à succès Vive la fraternité et Lendemain de veille, le groupe américain The Dan Band débarque à Montréal vendredi soir. Au programme : humour, chansons... et beaucoup de jurons.

La formation américaine s’est d’abord créée grâce à la comédie américaine Vive la fraternité, aux côtés de Will Ferrell et Luke Wilson. Dans le rôle d’un chanteur de noces, le leader Dan Finnerty y livrait sa désormais célèbre reprise de Total Eclipse of the Heart truffée de blasphèmes.

« C’est là que j’ai réalisé l’incroyable pouvoir de l’industrie du cinéma. Même avec seulement quelques secondes à l’écran, les réactions ont été incroyablement fortes. Et c’est là que tout a décollé », raconte le chanteur, en entretien au Journal depuis New York.

Le réalisateur Todd Phillips a d’ailleurs retenu à nouveau les services de Dan Finnerty et ses musiciens pour les films Starsky et Hutch, puis Lendemain de veille.

Soirée arrosée

C’est dans un karaoké de Toronto, après une soirée bien arrosée, que l’idée du Dan Band est née dans l’esprit de son chanteur Dan Finnerty. Au moment de choisir sur quelle chanson pousser la note, son choix s’est arrêté sur I Am Woman, titre popularisé par Helen Reddy au début des années 1970.

« Ce n’était qu’une blague, au départ. Je cherchais la chanson qui allait être la plus drôle, chantée par un homme viril typique qui porte une chemise de mécanicien. Mais en voyant les réactions incroyables, alors j’ai vu qu’il y avait là quelque chose de spécial », raconte Dan Finnerty.

I Am Woman est d’ailleurs devenu le titre du premier album de la formation américaine, où ils reprennent des pièces d’artistes, toutes féminines, telles que Christina Aguilera, Britney Spears, Alanis Morissette et Shakira... toujours en bonifiant les paroles de plusieurs jurons.

On pourra entendre plusieurs de ces titres, ainsi que leur célèbre Total Eclipse of the Heart, ce soir, lors de leur spectacle extérieur gratuit dans le cadre du festival Just for Laughs.