Patrick Rozon nommé vice-président aux contenus francophones chez Juste pour rire

Le Groupe Juste pour rire a annoncé jeudi la nomination de Patrick Rozon au poste de vice-président aux contenus francophones de l’entreprise.

Déjà directeur général de Zoofest, un rôle qu’il conserve également, Patrick Rozon est le petit-cousin de Gilbert Rozon et seul membre du clan Rozon toujours en place à la tête de l’empire du rire québécois. Après la démission du fondateur Gilbert Rozon dans la foulée du scandale sexuel le concernant, l’automne dernier, ses sœurs Lucie, Luce et Constance ont été congédiées à la fin mai.

Juste pour rire a ainsi précisé que ce nouveau titre de Patrick Rozon s’inscrit dans la suite des changements amorcés au sein du Groupe, dont la nomination de Bruce Hills comme président de Just for Laughs, de même que la conclusion de l’acquisition de la compagnie par le groupe de nouveaux propriétaires Bell Média, Groupe CH, Howie Mandel et ICM Partners.

«La nomination de Patrick est un geste concret de la part des nouveaux propriétaires pour assurer une direction solide derrière toutes les marques, projets et festivals de Juste pour rire du côté francophone», a laissé savoir Juste pour rire, par voie de communiqué.

Patrick Rozon, qui œuvre chez Juste pour rire depuis 11 ans et dirige Zoofest depuis quatre ans, sera responsable du développement de toutes les activités francophones du Groupe en télévision, sur le web, sur scène, en tournée et en festivals. Relèveront de lui tous les aspects de Juste pour rire à Montréal et le développement de contenus en langue française diffusés sur diverses plateformes à travers le monde.