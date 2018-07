Patrick Watson finalise un album

Patrick Watson est sur le point de lancer un nouvel album. Il lui reste deux chansons à écrire, et le tout devrait sortir en fin d’année ou au début de 2019.

« Ça avance. Ça va être prêt bientôt. C’était censé sortir en novembre, mais là, je suis un peu en retard. Je sens de la pression, mais c’est correct. Je n’ai pas le choix », a-t-il laissé tomber, en éclatant de rire.

Après Broken, qui a fait son apparition en novembre dernier, le musicien a lancé, le 10 juillet, une nouvelle pièce intitulée Melody Noir. Il a aussi interprété, lors de son passage au Festif ! de Baie-Saint-Paul, le titre Waves, qui se retrouvera aussi sur son prochain disque.

« Notre but, pour le nouvel album, était d’écrire des chansons fortes. Des chansons qui peuvent fonctionner si tu enlèves tous les éléments de réalisation et qui peuvent se tenir avec seulement voix et piano. Ça va être un album très intime », a-t-il expliqué lors d’un entretien.

La renaissance de Karkwatson

Patrick Watson dit avoir écrit les meilleures paroles de sa vie sur le titre Melody Noir.

« J’ai beaucoup travaillé sur les paroles pour le nouvel album. Je voulais quelque chose où l’on pouvait sentir les textes et où la voix et les paroles sont directes. C’est plus important que tout pour cet album », a-t-il mentionné.

Huit ans après avoir uni leurs forces, Patrick Watson et Karkwa remonteront sur les planches pour faire revivre le projet Karkwatson. Ils offriront deux prestations, le 1er septembre, à l’occasion du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME).

« Il n’y a pas eu de longues discussions. C’est quelque chose qui s’est décidé assez rapidement. On est tous de bons amis et nous sommes comme une famille. Nous sommes tous vieux maintenant et avec de grosses bedaines », a-t-il lancé, s’esclaffant à nouveau.

Les deux groupes vont jouer des vieilles et des nouvelles pièces. Il n’y a pas de projet de faire un album studio ou un disque en spectacle. Et, comme en 2008, il y aura très peu de répétitions.

« C’est plus le fun et excitant comme ça. Ce sont tous de bons musiciens et ça va vite », a-t-il dit.