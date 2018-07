Pensionnats autochtones: Gérald Cyprien-Lacroix «confiant» que le pape «trouvera la bonne façon de se manifester»

Questionné en marge de la messe de la fête de sainte Anne sur les excuses exigées au pape François pour les sévices que l’Église catholique a fait subir aux autochtones dans des pensionnats canadiens, l’archevêque de Québec Gérald Cyprien Lacroix s’est dit «très confiant» que le souverain pontife «trouvera les bons mots et les bons gestes» pour témoigner l’«estime» et l’«amour» qu’il éprouve pour les peuples autochtones.

«Même ce [sic] qui a circulé laisse entendre le contraire, ce n’est pas vrai : le pape a beaucoup d’estime et d’amour et il trouvera bien bientôt le moyen de l’exprimer pour nos peuples autochtones ici, du Canada, soit par une visite ou autrement. [...]Je suis très confiant qu’il trouvera la bonne façon de se manifester», a soutenu le cardinal Lacroix.

Rappelons qu’en mars, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) avait fait savoir que le pape François ne présenterait pas d’excuses aux Autochtones.

Cette réponse survenait plus de deux ans après la publication du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats autochtones, qui demandait notamment à ce que le pape vienne au Canada au cours de l’année suivante pour présenter des excuses au nom de l’Église catholique.

Ce printemps, la CECC a tenté de nuancer la situation, indiquant que «le pape n’avait pas dit non».

«Ne soyons pas mesquins»

«Laissons-lui la chance de voir comment il va le faire. Vous savez, on ne peut pas exiger d’une autre personne : “Viens ici et à telle heure, tel jour, tu vas t’excuser”. [...] Le coeur du pape est beaucoup plus grand que ça. Ne soyons pas mesquins en pensant qu’il ne veut pas le faire. Il va le faire de la bonne façon», a exprimé monseigneur Lacroix.

En mai, le Parlement canadien a adopté une motion qui demande formellement au pape François de s’excuser au nom de l’Église catholique.