[PHOTOS] Une possible tornade aperçue entre Neuville et Batiscan

Un nuage en forme d’entonnoir et même une possible tornade auraient été observés en Mauricie et dans la MRC de Portneuf, jeudi, alors que des orages s’abattaient sur ces régions.

Les images captées en après-midi et relayées par des groupes de chasseurs de tempêtes montrent un nuage en forme de cône près de la municipalité de Batiscan en Mauricie et dans le secteur de Neuville, à la limite de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Patrick Dupuis, qui a pris l’un des clichés, affirme avoir été témoin du phénomène dans le secteur de Batiscan alors qu’il revenait du travail.

Photo Facebook Patrick Dupuis

«J’ai vu ça et je l’ai pourchassé. Je me suis arrivé dans un champ [...] et le siphon (sic) descendait et remontait sans arrêt», explique-t-il.

«Plausible» selon Environnement Canada

Des orages ont balayé ces deux secteurs en après-midi, confirme Environnement Canada. L’organisme fédéral fait parfois face à des images truquées, mais cette fois, la présence de temps violent fait dire aux météorologues que l’éventualité d’un nuage en entonnoir et même d’une tornade de faible intensité sont des scénarios «plausibles».

L’entonnoir est en fait la première étape qui mène à la tornade. Celle-ci se confirme lorsque le tourbillon touche le sol.

Photo Benoit-Olivier Ouellet / Québec Vortex / Hydro Météo

«On a vu les images comme vous. [...] C’est en fait le même complexe de cellules orageuses qui aurait possiblement causé les deux [événements observés]», explique le météorologue Jean-Philippe Bégin, d’Environnement Canada. Il pourrait donc s'agir du même entonnoir.

L’agence météorologique mènera une enquête pour établir la nature exacte du phénomène et le catégoriser. Celle-ci prendra contact avec les autorités locales pour corroborer les faits, après quoi un enquêteur pourrait être appelé à se rendre sur le terrain pour constater d’éventuels dégâts, précise M. Bégin.«Est-ce que c’était réellement un nuage en entonnoir? Est-ce qu’il a touché le sol? Est-ce qu’on peut parler de tornade? Il faut parler au conditionnel», indique-t-il, prudent.

Jeudi soir, aucun dégât lié à la météo n’avait été rapporté à la Sûreté du Québec et au ministère de la Sécurité publique. Joint par Le Journal, le responsable des travaux publics de la municipalité de Neuville disait lui aussi ne pas avoir été mis au courant de dommages.

Pas inhabituel

Photo Benoit-Olivier Ouellet / Québec Vortex / Hydro Météo

Le Québec n’est pas à l’abri des tornades alors qu’on en rapporte chaque année une demi-douzaine en moyenne. L’été dernier, pas moins de 11 tornades ont touché le sol de la province dans la seule journée du 18 juin 2017, selon une récente étude l'Université Western en Ontario, en raison d’une activité orageuse particulièrement intense.

C’est généralement en juillet où l’on observe le plus de tornades sur le territoire québécois.