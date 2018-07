QuoiFaire ce week-end: 6 activités à faire avec ton ou ta «best»

Une chose est sure, à Montréal l’été, on ne s’ennuie vraiment pas! Chaque jour il y a une tonne d’activités qui s’offrent à ceux qui veulent profiter de la ville au maximum.

Si votre BFF et vous avez décidé de passer le week-end ensemble et sortir découvrir la ville et ses environs, voici 6 idées d’activités à faire :

1. Aller se faire tatouer

Une publication partagée par Curt Montgomery (@curtmontgomerytattoos) le 11 Mai 2018 à 1 :57 PDT

Dans le cadre de la Journée internationale de l’amitié, le site de livraison en ligne Foodora propose à tous les BFF de passer sous l’aiguille de Curt Montgomery (qui a déjà tatoué Joe Jonas, Sophie Turner et Halsey). Pour le faire, vous devrez passer une commande chez Barley sur votre application Foodora et montrer votre reçu une fois dans le restaurant. Premier arrivé, premier servi!

28 juillet entre 13h et 19h au Barley

2613 avenue Notre-Dame Ouest

2. Aller danser au Piknic Électronik

Une publication partagée par Piknic Électronik Montréal (@piknicmtl) le 3 Juin 2018 à 11 :32 PDT

Le 12e Piknic Électronik a lieu ce dimanche et ça promet avec comme line-up Bicep, Mall Grab et Raär. Si vous tripez musique électronique et que vous avez besoin d’aller lâcher votre fou en dansant comme s’il n’y avait pas de lendemain, c’est pas mal la sortie que vous devez faire ce week-end!

29 juillet de 14h30 à 21h30 aux Plaines des jeux du Parc Jean-Drapeau

3. Aller écouter un concert de l’OM sur le top du mont Royal

Une publication partagée par Orchestre Métropolitain (@orchestre_metropolitain) le 23 Mai 2018 à 8 :59 PDT

Que vous aimiez ou non la musique classique, assister à un concert est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. Celui de l’orchestre métropolitain sera au sommet du mont Royal le 27 juillet pour offrir un concert entièrement gratuit, c’est donc votre chance! Ça ne vous coûtera pas une cenne et vous aurez une magnifique vue sur la ville.

27 juillet à 20h au sommet du mont Royal

4. Aller à la soirée Tacos & Tattoos

Une publication partagée par Elitsa (@elliemarinova) le 19 Juil. 2018 à 7 :51 PDT

Si votre envie de tatouage est ingérable, le cool spot de l’été, Aire commune, organise à nouveau sa soirée Tacos & Tattoos où vous pourrez vous bourrer la face de tacos du Ice & tacos tout en vous faisant tatouer par l’un des trois artistes tatoueurs qui seront présents.

5705 de Gaspé de 17h à 23h

5. Aller danser sa vie au party RAPMOMMIES

Une publication partagée par #RAPMOMMIES (@rapmommies) le 16 Mai 2018 à 6 :54 PDT

RAPMOMMIES fête ses cinq ans d’existence et pour l’occasion un gros party aura lieu au Ausgang. La musique sera excellente, la bière sera bonne, alors aucune raison de manquer ça! L’entrée ne vous coûtera que 5$ avant 11h.

27 juillet à partir de 22h au Ausgang Plaza

6524 rue Saint-Hubert

6. Aller relaxer au plus beau spa du Québec

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 20 Juil. 2018 à 10 :03 PDT

Rien de mieux pour une sortie entre BFF que d’aller se ressourcer au spa. Celui du Mont-Saint-Hilaire a rouvert ses portes dernièrement et le design est à couper le souffle. C’est l’endroit parfait pour prendre soin de son corps, de son esprit, mais aussi faire quelques photos Instagram!

641 chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire

Bon week-end!

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!