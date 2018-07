Trump et l’art de la désinformation

Une semaine après sa tentative boiteuse de rétropédaler une déclaration clé du sommet d’Helsinki, Donald Trump multiplie les mensonges, les contrevérités et les « trumperies » pour éviter d’être emporté par le flot des crises qui s’accumulent.

Mardi, devant une assemblée de vétérans, Donald Trump a harangué les médias et les a accusés de propager des nouvelles bidon.

Dans un passage qui expose son penchant pour la désinformation, il enjoint son auditoire à ne pas croire « la merde que lui servent les médias ». « Rappelez-vous », a-t-il ajouté, « ce que vous voyez et ce que vous lisez, ce n’est pas ce qui arrive ».

Des échos de 1984

Autrement dit, le président demande aux Américains de ne croire ni leurs yeux ni leurs oreilles, encore moins ce que rapportent les médias. Qui peut-on croire ? Trump, évidemment.

C’est en substance le message que Trump martèle depuis son arrivée au pouvoir, provoquant d’inévitables parallèles avec le roman 1984 de George Orwell.

On n’en est pas tout à fait là, mais quand le président Trump se met dans l’embarras, comme il l’a fait en s’écrasant devant Vladimir Poutine à Helsinki, il a tendance à utiliser à fond l’arme de la désinformation.

La clé de voûte du trumpisme

Ce n’est pas d’hier que Trump a recours à ces pratiques, entre autres en accusant constamment les médias qui présentent les faits tels qu’ils sont d’être des pourvoyeurs de nouvelles bidon, même quand il est manifestement évident que c’est lui et ses apologistes qui déforment la réalité à leur avantage.

Si Donald Trump enfonce sans relâche le clou de la désinformation, c’est parce que ça fonctionne. C’est une des clés de son succès politique.

Dans l’environnement hyperpartisan et polarisé de la politique américaine, où la confiance envers les institutions s’était détériorée bien avant Trump, il est facile d’alimenter la méfiance envers les journalistes et les experts. Trump a su tirer parti de ce contexte pour créer de toutes pièces une réalité parallèle qui se répercute dans la chambre à écho des médias idéologiques et des médias sociaux.

Armes de distraction massive

C’est ce qui permet à Trump d’utiliser le pouvoir d’attraction du personnage imprévisible de téléréalité qu’il a toujours été pour esquiver des crises qui couleraient n’importe quel autre politicien.

Chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, Trump déploie un nouveau leurre que les médias s’empressent de poursuivre en faisant oublier le scandale ou la gaffe d’hier. C’est comme si l’opinion était immunisée contre ses scandales.

Trump excelle à inverser la réalité aux yeux de ses partisans, comme lorsqu’il affirme dans un tweet récent que les Russes vont intervenir en faveur des démocrates à la prochaine élection, car « personne n’est aussi dur envers la Russie que Trump ».

Ça lui réussit, mais seulement parmi ses partisans républicains. Si Trump a convaincu les républicains de lui faire une confiance aveugle, ses assauts contre la vérité risquent de plomber les chances de son parti en novembre prochain.