Trumpisme ou soviétisme?

L’Union soviétique a fait plus pour l’art de la retouche photo que Photoshop. Chaque fois qu’un dirigeant communiste tombait en disgrâce, des fonctionnaires avaient pour tâche de le faire disparaître des photos. Comme s’il n’avait jamais existé.

L’administration Trump n’est pas rendue là, mais de toutes les décisions inquiétantes prises par Donald Trump, celle-ci sent 1984.

Après la rencontre privée entre Donald Trump et Vladimir Poutine, à Helsinki, les deux compères ont répondu aux questions de la presse internationale.

Un journaliste de Reuters a demandé au président russe s’il avait souhaité l’élection de Donald Trump et s’il avait donné l’ordre à ses fonctionnaires d’agir en ce sens.

Je ne parle pas russe, mais on entend clairement sa réponse : « Da », suivi de « parce qu’il parlait de normaliser les relations entre les États-Unis et la Russie ».

Voici où nous basculons en plein soviétisme : le sérieux magazine The Atlantic a découvert que la transcription officielle de la Maison-Blanche de cette conférence de presse a été modifiée et ne comprend que la première partie de la question du journaliste de Reuters. On ne sait donc pas à quoi Poutine répond exactement.