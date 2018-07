Un 5e Grand Prix en 6 semaines avant les vacances

Le calendrier intraitable en 2018 mènera ce week-end pilotes et équipes de F1 à une cinquième course en six semaines, du jamais-vu.

Fort heureusement, le Grand Prix de Hongrie marquera aussi, à sa conclusion dimanche, le début des traditionnelles vacances estivales où, pendant trois semaines, le grand cirque est à l’arrêt presque complet avant d’entamer la deuxième portion de la saison.

Le circuit du Hungaroring est considéré comme l’un des plus lents en F1. Il ne comporte qu’une seule ligne droite et à peine 55 % du tracé est parcouru à plein régime.

Voilà certes une mauvaise nouvelle pour l’écurie Williams qui, malgré un nouvel aileron avant introduit la semaine dernière en Allemagne, a vu ses deux pilotes peiner une nouvelle fois pour tenter de maintenir un rythme satisfaisant.

Circuit exigeant

« C’est un tracé très exigeant, a dit Lance Stroll hier. On n’a aucun répit tellement les virages sont nombreux. Mais il faut aussi un équilibre parfait de la voiture sur ce genre de piste. »

Aussi bien dire que seuls des abandons pourraient permettre au pilote québécois et à son coéquipier, Sergey Sirotkin, d’inscrire des points. Rappelons que l’équipe britannique est bonne dernière au classement des constructeurs avec une mince récolte de quatre points. Le Russe est le seul pilote du plateau à avoir été blanchi de la feuille de pointage.

Du reste, on a surtout hâte de savoir comment Sebastian Vettel pourra se remettre de sa gaffe commise devant son public la semaine dernière à Hockenheim. Le pilote Ferrari a non seulement perdu la victoire, mais aussi la tête du championnat.

Des rumeurs, encore des rumeurs

Depuis quelques semaines, Stroll doit constamment répondre à toutes ces rumeurs le concernant quant à son avenir chez Williams l’an prochain.

Le Montréalais de 19 ans s’est fait très avare de commentaires jeudi à Budapest, quoique le site Autosport.com, probablement le plus crédible en F1, a évoqué à son tour un départ très probable vers Force India l’an prochain.

D’autant plus que dans cette même publication, l’entrevue réalisée jeudi par l’un des pilotes actuels de la formation indienne, Sergio Perez, fait état d’une situation économique « critique ».

Selon plusieurs sources, la contribution financière du père de Stroll, Lawrence, qui pourrait en devenir l’actionnaire majoritaire, ferait le plus grand bien à Force India.

Si la transaction se concrétise, il faudra évidemment que fiston y soit l’un des deux pilotes titulaires en 2019.

Grand Prix de Hongrie

12e étape du Championnat du monde de F1