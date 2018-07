Un homme atteint d'ataxie veut marcher 100 km en cinq mois pour amasser des dons

Certaines personnes sont de véritables modèles d’inspiration. C’est le cas de Tony Tremblay de Saint-Hilarion. Même s’il est atteint d’une maladie neuromusculaire qui cause de la raideur dans les jambes et un manque d’équilibre, l’homme s’est donné comme défi de marcher 100 kilomètres pour amasser des dons.

Tony Tremblay se déplace la plupart du temps en quadriporteur. Il s’est toutefois donné comme objectif de marcher 100 kilomètres en cinq mois. Un défi de taille, pour l’homme atteint de l’Ataxie de Charlevoix-Saguenay.

«Entre 35 et 40 minutes pour un kilomètre, en fonction du vent, de la forme du bonhomme. J’ai 47 kilomètres de fait et j’ai 42 siestes, parce que ça en demande quand même pas mal. Nous avec l’Ataxie, on traîne toujours le bout du pied. Plus on vieillit, moins on a d’équilibre», explique-t-il.

Jamais il ne se doutait que Jacques Desmeules le nommerait porte-parole de son Ultime défi 365 heures/365 jours, qui prône l’activité physique.

«Il m’avait vu faire une petite présentation. Ça l’a motivé et il a dit “qu’est-ce que moi je pourrais faire?”. Je me suis dit enfin, ma première personne handicapée, ou avec des limitations, qui va embarquer. Pour lui, marcher un kilomètre, c’est presque un marathon», est fasciné de remarquer Jacques Desmeules.

Tony Tremblay espère que son histoire en incitera d’autres à bouger et à amasser des fonds pour la Fondation Jacques Desmeules, qui aide les personnes avec des limitations physiques et intellectuelles.

«En l’ayant fait moi-même, chaque personne handicapée ou pas, ça y donne une motivation j’espère de faire la même chose. Moi je marche, M. Desmeules fait du vélo, il y en d’autres que c’est la chaise roulante.»

«Quand tu dis que c’est une personne comme Tony qui a peine à marcher, qui aide les personnes handicapées, c’est quelque chose. C’est ça qui va faire que la fondation va grossir, pour pouvoir réaliser ces projets d’envergure, comme créer des maisons adaptées. C’est ça le but», explique Jacques Desmeules.

Jusqu’à maintenant, l’homme de Saint-Hilarion a pu recueillir 1000 $ de dons, ce qui est déjà au-delà de ses espérances.