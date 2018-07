Un homme blessé par balle dans Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL – Un homme de 31 ans a été blessé, mercredi soir, lorsqu’il a été atteint par au moins un projectile d’arme à feu, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville à Montréal.

L’évènement s’est produit vers 23 h, sur la rue Salaberry, près du boulevard Taylor. Selon les premières informations, un conflit aurait éclaté entre la victime et trois individus et au moins un coup de feu a été tiré.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé l’homme de 31 ans avec des blessures au bas du corps. Il a été transporté dans un centre hospitalier, on ne craint pas pour sa vie, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal.

Les suspects, deux hommes dans la vingtaine et un homme dans la cinquantaine, ont pris la fuite. Un périmètre de sécurité a été érigé. Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire ont été dépêchés sur place afin d’analyser la scène et faire la lumière sur cet évènement.

La rue Salaberry a été fermée entre les rues James Morrice et Pasteur. Le boulevard Taylor a également été fermé entre la rue Salaberry et l’avenue de St-Castin.