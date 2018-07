Victime d'une grave varicelle, une fillette de 5 ans est renvoyée 2 fois de l’urgence

Une fillette de cinq ans a stupéfait les médecins d'un hôpital en Angleterre par sa varicelle sévère, la pire qu’ils n’aient jamais vus. Mais bien qu’elle présentaient d’horribles symptômes, elle a été renvoyée deux fois de l’urgence, dénonce sa mère, dans une entrevue au Mirror.

L'infection était si grave qu'Evie-Beth Taylor hurlait de douleur chaque fois qu'elle était touchée, ce qui rendait la tâche de nettoyer ses voies respiratoires presque impossible.

L’enfant avait du mal à manger, boire et même aller aux toilettes. La petite Evie-Beth avait le nez tellement obstrué par le mucus séché qu’elle avait du mal à respirer.

Sa mère, Lianne Taylor, a dû faire appel aux ambulanciers pour transporter sa fille aux urgences deux fois en autant de jours.

Les symptômes de la fillette étaient si sévères que les médecins ont d’abord cru à une rare maladie génétique, avant de conclure qu’il s’agissait d’une grave varicelle.

Un médecin a prescrit un antibiotique à l’enfant et l’a renvoyée à la maison. Ne voyant pas la situation s’améliorer, Lianne a ramené sa fille à l’urgence le lendemain où on l’a exhortée d’attendre 10 jours avant que le médicament fonctionne. Cette dernière prétend avoir été traitée comme si elle exagérait.

Désespérée, la mère de Evie-Beth est allée consulter un autre médecin qui l’a dirigée immédiatement vers l’hôpital Darlington Memorial.

La petite a été hospitalisée pendant quatre jours avant d’être autorisée à rentrer chez elle.

«Même lorsqu’elle était à l’hôpital, de nouveaux picots apparaissent sur son corps. [...] Un photographe est même venu prendre des photos de sa peau puisque les médecins n’avaient jamais vu de car aussi persistant que le sien», a expliqué Lianne au Mirror.

«Les médecins lui ont donné des médicaments antiviraux par intraveineuse et, finalement, elle a dû prendre des analgésiques. Ils venaient et vérifiaient ses signes vitaux tout le temps», a-t-elle aussi raconté.

Tout a débuté le 4 février 2017 alors que la mère a découvert une tache sur le bras de sa fille. L’infection s’est déclarée à d’autres endroits sur son corps le lendemain. Son père Stuart Taylor a alors donné un bain d’avoine à sa fille et a étendu des lotions de camomille sur sa peau pour soulager ses démangeaisons.

L’état d’Evie-Beth n’a fait qu’empirer.

Des mois ont été nécessaires afin que les lésions disparaissent complètement. La maladie a toutefois laissé des cicatrices sur son visage et son corps.

Après la disparition des lésions, la fillette a eu un syndrome de fatigue post-virale et n'a pas été en mesure de retourner à l'école à temps plein pendant un petit moment.

Un an plus tard, Lianne et Evie-Beth partagent courageusement les images de cette épreuve afin que les parents puissent prendre conscience de la gravité de la varicelle et qu’ils n’hésitent pas à demander de l’aide s’ils sont concernés.

Shocking photos show girl, 5, with 'worst chicken pox doctors had ever seen'https://t.co/TVYjyBRPQS pic.twitter.com/2CuFfWthZi — Daily Mirror (@DailyMirror) 26 juillet 2018

«Bien que nous ne commentons pas les cas individuels, nous apprécions toujours recevoir des commentaires sur nos services, en particulier lorsque les patients ou leurs proches estiment qu'ils n'ont pas reçu les soins attendus. Nous sommes désolés si cela a été le cas et nous serions heureux de discuter plus en détail si la famille souhaite le faire et leur demanderait de prendre contact avec notre équipe d'expérience des patients», a fait savoir un porte-parole de l’établissement hospitalier.