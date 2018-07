Voyez la bande-annonce touchante du nouveau documentaire sur Paul Walker

Ça fait bientôt cinq ans que le comédien Paul Walker nous a quittés prématurément.

Après son décès, plusieurs de ses proches et anciens collègues ont témoigné de la bonté du regretté comédien.

Dans la bande annonce du documentaire I am Paul Walker on peut constater le legs laissé par la vedette de la série The Fast and the Furious.

On peut y voir entre autres des témoignages de ses frères et sœurs, des amis d’enfance et des co-vedettes comme Tyrese Gibson.

Le documentaire traite aussi de la philanthropie de Walker ainsi que de sa passion pour le surf.

Le documentaire sera diffusé sur Paramount à partir du 11 août prochain.