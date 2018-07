10 moments romantiques à vivre à Niagara Falls cet automne

En collaboration avec

Niagara est la destination romantique par excellence. Chaque année, des milliers de couples y célèbrent leur mariage ou leur voyage de noces.

Pourtant, pas besoin d’être en lune de miel pour profiter de tout ce que Niagara Falls peut vous offrir. Voici dix moments romantiques à vivre dans la région cet automne – réservez vos vacances tout de suite!

Passez l’après-midi au Niagara Parks Botanical Gardens et admirez les papillons en liberté du Butterfly Conservatory! De nombreuses espèces tropicales peuplent les luxuriantes serres des jardins botaniques. Gageons que vous repartiez avec des photos souvenirs incroyables!

2565 Niagara Parkway, Niagara-on-the-Lake

Les chutes Niagara sont l’attraction touristique la plus populaire de la région. Pour les visiter, vous devrez passer par des tunnels vieux de plus de cent ans avant de vous retrouver nez à nez avec les vibrants tonneaux d’eau. N’oubliez pas votre poncho – l’humidité et les gouttelettes se fraient un chemin jusqu’au pont d’observation.

Le Tide & Vine est né en 2012 quand un couple de Niagara Falls s’est acheté une Westfalia en vue d’aller vendre des huîtres fraîches partout dans la région. Depuis, leur petit resto mobile a connu tellement de succès qu’il a maintenant pignon sur rue. Au Tide & Vine, on mange bien sûr des huîtres, mais aussi de savoureux fruits de mer qu’on accompagne de vins du coin et de bières locales.

3491 Portage Road, Niagara Falls

Qui n’a jamais rêvé de gagner le gros lot? Rêvez un peu et amusez-vous avec la tonne de jeux disponibles : blackjack, machines vidéo, poker... Tout est permis! Ah, et n’oubliez pas de vérifier l’horaire des spectacles avant votre visite. De nombreux concerts féériques ont lieu chaque semaine sur la scène du Fallsview Casino.

5705 Falls Ave, Niagara Falls

Une visite dans la région de Niagara ne serait pas complète sans une visite dans l’un des vignobles du coin. Près d’une trentaine d’entre eux se trouvent à moins de vingt minutes de route de la ville, mais la région en compte beaucoup plus. Avec ou sans guide, suivez la route des vins... et réjouissez vos papilles!

Envie de bouger un peu? Au Niagara Glen Natural Center, quatre kilomètres de sentiers de randonnée s’offrent à vous. Explorez la forêt ontarienne, admirez les rochers préhistoriques et étonnez-vous devant les couleurs chaudes qu’arborent les arbres en automne.

À Niagara-on-the-Lake se trouve la Niagara Apothecary, une pharmacie qui n’a pas été rénovée depuis 1869. Son allure victorienne charme tous les visiteurs et son aspect muséal permet d’en apprendre plus sur les habitudes médicales des colons du XIXe siècle. Parfait pour les passionnés d’histoire!

Le Oakes Garden Theatre est l’un des lieux les plus prisés de la région pour les photos de mariage. Son architecture composée de pierres bordées de fleurs, son amphithéâtre et sa vue imprenable sur le centre-ville en font l’espace idéal pour une balade de fin de soirée.

Quoi de plus romantique qu’une virée au spa? Au Christienne Fallsview Spa, vous pourrez profiter d’un bon bain chaud avec vue sur les chutes. Profitez-en pour vous payer un bon massage de couple!

Sur cette rue animée se trouvent plusieurs attractions pour divertir les petits comme les grands : musée de cire, terrains de mini-golf, maison hantée, arcades et de nombreux restaurants vous promettent une journée rigolote à souhait! Finissez votre parcours en vous embrassant dans la grande roue comme des adolescents!

