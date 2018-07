LAUZON, Nicole (née St-Amour)



De Saint-Sauveur, le 23 juillet 2018 à l'âge de 80 ans, est décédée Nicole St-Amour, épouse de feu Jean Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda et Richard (Martine, filles Tania et Chloé), sa soeur Micheline, ses frères Jean Paul (Diane), Guy (Ginette) et Richard (Nicole), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la214, RUE PRINCIPALESAINT-SAUVEURle mardi 31 juillet 2018 dès 11h. Une cérémonie suivra à l'église de Saint- Sauveur à 15h.