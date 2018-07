BOLDUC, Paul



À Greenfield Park, le 24 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Paul Bolduc, époux de Mme Huguette Éthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Manon, Lucie (Réjean) et Josée (Michel), son fils Pierre (Nathalie), ses petites-filles Mélanie, Mélissa et Véronique, ses arrière-petits-enfants Vincent et Élizabeth, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:LONGUEUIL, 450-443-6667www.salonfunerairelfc.comPROPRIÉTAIRE: ROBERT CENACle samedi 28 juillet 2018 à compter de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h au salon.