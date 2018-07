5 ponts suspendus que vous ne serez peut-être pas «game» de traverser

Votre été manque un peu d’action ? Vous commencez (presque) à être tannés de flâner sur la plage en sirotant du p’tit rosé ?

Sortez vos chaussures de marche et allez vous faire peur sur l’un ou l’autre des ponts suspendus les plus impressionnants de la province.

En voici quelques-uns qui sont accessibles en randonnée ou grâce à des parcours de via ferrata.

Avez-vous le vertige ?

1. Cette passerelle aux Palissades de Charlevoix

C’est en réservant votre place pour le parcours d’aventure le Quatro du Faucon, qui comprend une via ferrata vertigineuse, que vous pourrez vous mesurer à ce pont suspendu au cœur des montagnes. L'épeurante passerelle se trouve dans le parc d'aventure en montagne Les Palissades de Charlevoix.

2. Le «plus long pont suspendu pour piéton en Amérique du Nord»

La gorge de Coaticook fait 50 m de haut et c’est la hauteur à laquelle vous serez suspendus si vous empruntez la passerelle du parc de la Gorge de Coaticook, longue de 169 m (un record). On dit que ce pont peut accueillir 800 personnes... mais on vous souhaite vraiment une foule moins nombreuse !

3. Les ponts du canyon Sainte-Anne

Ce n’est pas un, mais bien trois ponts suspendus que vous traverserez si vous allez vous balader du côté du canyon Sainte-Anne, près de Québec. Cela dit, LA chose à faire dans ce parc naturel est un manège appelé Air Canyon: vous serez assis les pieds dans le vide, à 90 m du sol, et «survolerez» le gouffre à 50 km/h.

4. Cette passerelle «de l’Enfer»

Le site du Canyon des Portes de l’Enfer, dans le Bas-Saint-Laurent, offre de nombreux sentiers de randonnées avec belvédères et escaliers et on y trouve une passerelle de bois suspendue de 99 m de long. Perchée à 63 m, elle serait la plus haute du genre au Québec. Panoramas magnifiques garantis.

5. Ce pont surplombant le fjord du Saguenay

Il fait 85 m de long et il offre des vues mémorables sur la baie Éternité, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, mais il faut du courage pour l’affronter car il fait partie du parcours de via ferrata du parc, qui comprend aussi une (traumatisante) échelle inversée !

Bonus: Le pont du parc de la Chute-Montmonrency

Ce pont est un classique qui permet de voir de très près cette chute plus haute que celles de Niagara !

D’autres idées d’activités

