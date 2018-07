BERGERON, Daniel



À Laval, en ce jour du 25 juillet 2018, s'est éteint paisiblement Daniel Bergeron, laissant dans le deuil sa fille Cynthia, sa grande amie Ève, ses soeurs Jocelyne et Diane, ses frères Robert et Sylvain, sa grande famille et ses nombreux amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 29 juillet dès midi; une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h au même endroit.Nous vous encourageons à faire un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval où le personnel a su lui apporter soutien et dignité.