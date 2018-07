Abandonné à la mauvaise adresse par son transport adapté

Un homme de Québec forcé de se déplacer en transport adapté en raison d’un traumatisme crânien a récemment vécu une très mauvaise expérience quand son chauffeur l’a abandonné à la mauvaise adresse alors qu’il devait se rendre à un rendez-vous médical.

Le 12 juillet dernier, Donald St-Pierre avait rendez-vous à La Cité médicale, située sur le boulevard Laurier, à Québec. Deux jours plus tôt, l’homme, qui peine à se déplacer, s’était rendu sur le site web du Réseau de transport adapté de la capitale (STAC) pour réserver son transport, en y indiquant cependant la mauvaise adresse. L’adresse enregistrée se trouvait plutôt un kilomètre plus loin, toujours sur le boulevard Laurier.

Au moment d’être déposé, M. St-Pierre a réalisé qu’il n’était pas au bon endroit et en a informé le chauffeur. Ce dernier aurait refusé de modifier son itinéraire et de transporter son client un kilomètre plus loin, à La Cité médicale.

Selon le témoignage de M. St-Pierre, le chauffeur lui aurait indiqué «qu’il ne pouvait rien faire» parce qu’il avait d’autres clients à transporter.

«Je lui ai dit “vous n’allez quand même pas me laisser ici?”. Il m’a dit "trouvez-vous une petite place à l’ombre et attendez ou pensez à une solution"», raconte-t-il.

Comble du malheur, l’homme avait laissé son téléphone cellulaire chez lui ce jour-là, l’obligeant à emprunter celui d’une dame pour communiquer avec la STAC où on l’a informé qu’il devrait patienter une heure et trente minutes avant d’obtenir un nouveau transport. C’est ce qu’il a fait.

M. St-Pierre a porté plainte au Réseau de transport de la Capitale (RTC), qui chapeaute la STAC, sans obtenir de réponse pour le moment. Au-delà de son histoire, l’homme s’estime heureux d’avoir encore «toute sa tête» et n’imagine pas ce qui se serait produit s’il avait été confus.