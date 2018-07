Annulation de «Kanata»: c’est «dangereux», dit François Legault

SCOTT – Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, croit qu’il est «dangereux qu’une société s’oppose» à un spectacle tel que «Kanata».

«J’aurais souhaité que les deux productions («Kanata» et «SLĀV») restent en place», a-t-il indiqué, en marge de la présentation d’un candidat caquiste, à Scott, en Beauce.

Jeudi, Ex Machina, la compagnie de théâtre de Robert Lepage et le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine ont annoncé l’annulation du spectacle «Kanata» après le retrait de coproducteurs nord-américains effrayés par les critiques émises contre ce projet.

M. Legault a qualifié de «malheureuse» et de «regrettable» cette décision.

Fonds publics

Jeudi, le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, s’était dit prêt à utiliser des fonds publics pour permettre à la pièce d’être présentée, advenant qu’il soit porté au pouvoir le 1er octobre prochain.

Vendredi, le chef de la CAQ n’a pas non plus fermé la porte à cette possibilité. «Il faut voir quel rôle le gouvernement doit jouer. D’abord, je crois qu’il y a un message clair à envoyer que nous, on veut protéger la liberté d’expression. Pour ce qui est d’investissements, je crois qu’il faut regarder ça dossier par dossier», a indiqué M. Legault.

Quant au cas précis de «Kanata», M. Legault a dit ne pas avoir assez d’information pour se positionner.

Un autre projet de Robert Lepage la pièce «SLĀV», traitant d’esclavage, particulièrement aux États-Unis, avait été au cœur d’une controverse récemment lors de sa présentation au Théâtre du Nouveau Monde. Il avait été critiqué pour n’avoir pas assez intégré de Noirs sur scène.