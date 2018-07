Au p’tit coin

Au resto, au dépanneur de l’autoroute, à la Place des Arts, à la binerie ou à l’entreprise où vous travaillez, c’est dans cette petite pièce que l’on devine et découvre des fois, avec déception, ce que l’on pense de vous. Au resto, lorsque j’entre aux toilettes et que je constate tout de suite une grande négligence, je ne peux m’empêcher de faire le lien avec ce qui doit se passer dans la cuisine. Pas vous ?

Et ça commence par l’odeur. Le proprio doit prendre les commandes avec des produits rafraîchissants et odorifiants, ou des huiles essentielles.

Le boss et son équipe ne doivent pas penser que ça ne sent rien dans une toilette.

Et s’il y a une puanteur passagère, ce qui est humain, elle doit être contrée, annihilée au plus vite.

La propreté des carrelages, de la vanité et des appareils est cruciale.

Il s’agit d’une petite pièce qui demande plus qu’un coup d’œil par jour.

On ne veut pas se faire sécher les mains, on veut s’essuyer les mains. Et le papier de toilette sans pointillé, c’est trop cheap.