HAMEL (Arsenault), Laurette



À Sorel, le 23 juillet, est décédée à l'âge de 85 ans, Laurette Arsenault, épouse de Jacques Hamel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Denis (Suzanne) et Sylvain (Mylène) ainsi que ses petits-enfants, Daniel, Dominic, Mathieu, Valérie et Patrick.Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 juillet 2018 de 10h à 12h à la:940, RUE OGILVYMONTRÉAL, QC H3N 1P4Une cérémonie religieuse aura lieu sur place à 12h, suivi d'un léger goûter.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.