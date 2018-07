Ce photographe de Montréal met en lumière le beau et le laid de Saint-Henri, et le résultat est incroyable

Lorsque vous défilez votre Instagram, il n’est vraiment pas rare de voir plusieurs photos de maisons du Plateau-Mont-Royal ou encore de coins de rue de ce quartier au cachet européen.

C’est souvent de cette façon que Montréal est représenté sur les réseaux sociaux. Ça et ces 25 endroits iconiques.

Or, le quartier Saint-Henri est souvent oublié dans la liste des lieux «instagrammables» de la ville. Pourtant, le quartier est rempli de petites maisons aux couleurs super cute et de coins de rue tout aussi photogéniques que ceux du Plateau. Il y a aussi des endroits un peu plus trash qui ont quand même un certain charme.

Le photographe montréalais Greg Ogden semble s’être donné pour mandat de mettre tout ça en lumière, dernièrement.

Voici donc 16 de ses photos qui montrent le beau et le (un peu) laid de Saint-Henri. Le résultat est incroyable!

