C’est un départ pour la plus grande exposition de voitures anciennes au pays

En fin de semaine, des dizaines de milliers d’amateurs de voitures anciennes se donneront rendez-vous à Granby, où se tient annuellement la plus grande exposition du genre au Canada.

Accueillant chaque année plus de 30 000 visiteurs et plus de 3000 véhicules, le Granby International entame sa 37e édition et 2018. En plus des nombreux modèles exposés, les visiteurs pourront déambuler parmi les interminables rangées de marché au puce et même participer à un encan rassemblant plus de 100 voitures anciennes.

L’année dernière, l’équipe du Journal s’était d’ailleurs rendue sur place pour discuter avec quelques propriétaires venus exposer leur voiture.

Où?

Parc Daniel-Johnson

230, rue Drummond, Granby

Quand?

27, 28 et 29 juillet 2018

Combien?

Vendredi: 12$

Samedi: 15$

Dimanche: 15$

Forfait weekend: 30$

Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins