Coupable d’être entré dans la chambre d’une ado en pleine nuit

SHERBROOKE | Un homme de l’Estrie a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une adolescente de 14 ans qu’il ne connaissait pas après être entré dans sa chambre pendant la nuit.

Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016, Philippe Benoît-Lessard, 33 ans, est entré dans l’appartement d’une famille de Sherbrooke dans lequel se trouvaient l’adolescente, sa mère, son beau-père et sa fille.

Lorsqu’il est entré dans la chambre de l’adolescente, il s’est accroché les pieds dans le sac d’Halloween qui traînait par terre. Le bruit a réveillé la victime. Celle-ci a demandé qui était là. M. Benoît-Lessard lui a dit de se calmer et de se rendormir. Il s’est alors approché de l’adolescente pour lui toucher ses parties génitales et tenter de lui enlever son bas de pantalon. L’adolescente a alors crié, ce qui a fait fuir M. Benoît-Lessard.

Le cri de l’adolescente a réveillé la mère et le beau-père et ce dernier est parti à courir après M. Benoît-Lessard, qui s’est sauvé dans son auto.

Personne de la famille n’a cependant pas été capable de reconnaître le fuyard.

Benoit-Lessard a subi un procès de trois jours. Il a été reconnu coupable vendredi au palais de Justice de Sherbrooke. Ce ne sera pas la première fois qu’il se retrouve derrière les barreaux, car il a déjà purgé une peine de 12 mois pour voies de fait graves sur un enfant.

Preuve circonstancielle

La juge Claire Desgens a fait savoir que c’était l’accumulation de preuves circonstancielles qui lui a permis de rendre son verdict de culpabilité.

D’une part, un voisin qui a vu M. Benoît-Lessard sortir de l’appartement après avoir agressé l’adolescente, puis repasser en voiture devant l’appartement quelques minutes plus tard. C’est à ce moment que les policiers l’ont arrêté.

« Je n’ai pas de doute que les policiers ont arrêté la bonne personne », a tranché la juge.

D’autre part, les empreintes de pas trouvées dans l’appartement pouvaient correspondent à ceux de M. Benoît-Lessard selon le service de l’identité judiciaire de Sherbrooke.

Prison

La procureure de la Couronne, Me Joanny St-Pierre, a mentionné que la peine minimale dans le cas d’une agression sexuelle sur une personne de 16 ans et moins est d’un an de détention.

L’avocate de la défense, Me Stéphanie Côté, pourrait porter la cause en appel.

Les observations sur la peine auront lieu le 13 septembre.