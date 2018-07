PERREAULT, André



Au centre d'hébergement Mgr-Coderre, le 25 juillet 2018, est décédé à l'âge de 82 ans, M. André Perreault, époux de feu Mme Françoise Denis.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Caroline), Richard, Robert, Johanne (Daniel), Brigitte (Jean) et Josée (Bob), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 31 juillet 2018, de 15h à 19h30 à laUne cérémonie suivra à 19h30 en la chapelle de la résidence funéraire.