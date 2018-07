Des supplémentaires pour «Odysseo»

Le dernier séjour en sol québécois d’ «Odysseo» se prolonge. La troupe Cavalia a annoncé vendredi l’ajout de deux semaines de représentations supplémentaires à son calendrier initial. La production sera ainsi à l’affiche du grand chapiteau érigé au pied du pont Jacques-Cartier jusqu’au 16 septembre.

La première médiatique d’ «Odysseo» a eu lieu mercredi dernier, devant une foule de plus de 2000 personnes. Après des passages à Montréal en 2011, 2013 et 2015, les 70 chevaux et 50 artistes qui donnent corps au spectacle se produisent pour une ultime fois à Montréal, le périple nord-américain d’«Odysseo» devant s’arrêter ici. L’œuvre a déjà été encensée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les billets pour les supplémentaires d’«Odysseo» sont en vente au www.cavalia.com ou au 1(866)999-8111. Des prestations ont lieu en matinée et en soirée, et le prix des billets varie de 29,50$ à 154,50$.