Des wetsuits qui «sont là pour rester»

ROBERVAL | Même si les nageurs n’auront vraisemblablement pas à revêtir leur combinaison thermique (wetsuit) pour la 64e Traversée internationale du lac Saint-Jean, ce matin, la grogne provoquée par la création de cette réglementation de la FINA l’an passé s’est quelque peu dissipée à sa 2e année d’existence.

C’est du moins l’avis du directeur général de l’organisation, Jérémy Bonneau, qui a constaté que les athlètes se sont adaptés bien qu’ils étaient nombreux à contester la décision de la Fédération internationale de natation. La nage en eau libre revêt un cachet particulier et le port d’un tel équipement est venu changer la donne aux yeux de plusieurs.

« Le fait de l’avoir testé l’an passé ici et une fois cette année au Portugal, les nageurs sont beaucoup moins agressifs par rapport à la nouvelle réglementation des wetsuits. Ils ont vu aussi que c’était pas mal [mieux] qu’on pensait et les craintes que nous avions au départ n’étaient pas réellement fondées », a observé cet ancien participant du 32 km.

Meilleur spectacle

En date de vendredi matin, la température du lac Saint-Jean se situait autour de 21,5 degrés Celsius, et à moins d’un changement draconien de la météo durant la nuit, les combinaisons seront interdites. L’an passé, les nageurs avaient tous décidé d’utiliser l’équipement même si c’était facultatif puisque la température de l’eau pointait entre 18 et 20 degrés. Entre 16 et 18 degrés, le port de la combinaison est obligatoire.

« On craignait beaucoup de cas d’hyperthermie et de blessures, mais il n’y a rien eu de tout ça chez les professionnels. Cela dit, il y a un nivellement au niveau des performances. L’an passé, on a vu six nageurs tourner la dernière bouée en même temps, ce sont des choses qu’on ne voyait pas avant sur un 32 km. »

L’effet du wetsuit s’est d’ailleurs fait ressentir puisque l’Argentin Guillermo Bertola a fracassé le record de temps en devenant le nouveau champion, il y a douze mois.

« Pour la Traversée, au départ, on voulait que notre événement reste mythique et la nouvelle réglementation venait un peu contrer ça. Par contre, pour la sécurité, ça nous facilite la tâche et pour le spectacle, on ne peut pas demander mieux. C’est très difficile pour nous d’être contre en vertu de ces deux points-là », a rappelé le directeur général.

Entente avec la FINA

Si les bonzes de la Traversée avaient évoqué par le passé la possibilité de se dissocier de la FINA, ils ont plutôt opté pour la stabilité durant l’hiver en signant une nouvelle entente de quatre ans jusqu’en 2021.

« Ça a été une réflexion qui a duré un an et demi, ça ne s’est pas fait du jour au lendemain. Tous les scénarios ont été étudiés, mais en bout de ligne, le meilleur scénario pour l’organisation était de rester avec la FINA. Dans quatre ans, on fera le même processus et on verra si on reste ou si on part », a mentionné Bonneau, parlant de « négociations ardues ».

Pour l’heure, le circuit des Ultramarathons ne compte que trois étapes, mais Bonneau a bon espoir que d’autres courses s’ajoutent au calendrier dans les prochaines années pour permettre à la longue distance de se développer davantage. Le 10 km étant une discipline olympique, les événements de ce type sont plus souvent la cible de promoteurs. Ce circuit s’échelonne sur huit courses.

« On a des échos qu’il y a des choses qui se passent et c’est sûr qu’on aura une décision à prendre si on est encore à deux ou trois compétitions pour notre 32 km dans quatre ans. La Traversée, c’est le Wimbledon de la natation ou le Masters de la natation. »

Le retour d’une épreuve dans le lac Memphrémagog ne surviendra pas de si tôt, mais un comité de bénévoles planche sur la tenue de courses amateurs, selon le DG. Quant aux wetsuits, « ils sont là pour rester », FINA ou pas.

La dernière course de Sabryna Lavoie ?

Il pourrait bien s’agir du chant du cygne pour Sabryna Lavoie dans le monde de la nage en eau libre, samedi.

Seule représentante du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la nageuse de Saint-Bruno qui en sera à une sixième participation consécutive entamera en septembre la dernière année de ses études en sciences géomatiques auxquelles elle entend se consacrer pleinement.

« C’est une grosse année qui s’en vient pour moi et je dois décider si je veux continuer à nager l’an prochain. J’aimerais ça refaire la Traversée. On verra bien », a révélé l’athlète toute menue.

Son partenaire français avec le Rouge et Or de l’Université Laval, Édouard Lehoux, pourrait causer une surprise dans le Piékouagami, cet après-midi. « J’ai changé d’entraîneur et je me suis beaucoup entraîné dans mon club en France après l’année scolaire. J’aimerais obtenir un podium, et la victoire, ce serait le summum », a dit celui qui a déjà fini au quatrième échelon.

Deuxième titre pour un Lévisien

C’est le Lévisien Nathan Beaudin-Bolduc qui a enlevé les honneurs de la 26e édition du Marathon de la relève après avoir mené la course de bout en bout, conservant sa couronne acquise l’an dernier.

« Les conditions étaient plus difficiles que l’an passé. Il y avait vraiment beaucoup de vagues tout le long, c’était vraiment intense. Je ne m’attendais pas à gagner de nouveau, mais ça fait du bien », a réagi celui qui s’entraîne au sein du club Rouge et Or.

Mathieu Potvin (Saint-Jérôme) et Sujay Patel (Montréal) ont complété le podium tandis que Gabrielle Savard (Dolbeau-Mistassini) l’a emporté chez les filles.

« À mon quatrième, il était temps que ça arrive. Je vais pouvoir passer à autre chose », a dévoilé la coéquipière du champion masculin avec le club Rouge et Or qui songe à vivre la grande traversée de 32 km d’ici deux ans.

Une athlète aguerrie malgré sa déficience intellectuelle

Photo Roby St-Gelais

Il y a des exploits qui se mesurent au-delà des résultats. Atteinte de déficience intellectuelle, la nageuse Miori Hénault a repoussé les frontières de la nage en eau libre quand elle a touché la plaque d’arrivée à l’issue des 10 km du Marathon de la relève, vendredi, sous un ciel radieux.

Accueillie en héroïne sur le quai par son entraîneur Michel Tremblay qui l’a suivie tout au long du périple entre Mashteuiatsh et Roberval dans une chaloupe, la jeune femme de 23 ans n’avait jamais nagé au-delà de 5 km dans une compétition. Et elle semblait déjà prête à recommencer après avoir reçu sa médaille ! Mais pas avant d’avoir avalé une poutine en guise de cadeau bien mérité.

« C’était le fun ! J’ai adoré l’expérience. Au début, quand on est partis, c’était difficile, mais quand j’ai fini, j’étais correcte. Je me sens correcte et l’eau était froide des bouts et chaude dans d’autres bouts », a raconté la nageuse de Saint-Eustache qui s’est invitée au quatrième rang du classement général chez les dames après un peu plus de 3 h de nage.

Entraîneur fier

À ses côtés depuis trois ans, son entraîneur éprouvait une grande fierté devant les membres des médias. Il avait les yeux rougis par l’émotion en voyant sa protégée répondre aux questions comme une championne.

« C’est immense ! Toutes les compréhensions et les techniques, ça prend plus de temps. Je l’entraîne dans un groupe régulier de 20 jeunes de 13-14 ans et on a développé un langage propre Miori et moi. Elle a le sourire tous les jours », a-t-il expliqué.

Les records au niveau national que l’athlète d’origine vietnamienne cumule dans le monde de la paranatation au 400 m, 800 m et 1500 m sont à la hauteur des ambitions élevées que l’entraîneur caresse, soit une participation aux Jeux paralympiques de Tokyo, en 2020.

Et le duo déploie toute l’énergie nécessaire pour y arriver alors que Miori s’entraîne une vingtaine d’heures par semaine, mélangeant natation et yoga. Toujours dans la bonne humeur, précise son mentor.

« Je dois m’assurer que le message est bien compris. Je la dirige depuis trois ans, mais elle nage depuis qu’elle a 9 ans. Son ordinateur est programmé avec certains mauvais plis techniques, et beaucoup de gens, même à Natation Canada, disaient que c’était impossible de changer ça. On répète et on répète. Avec une athlète qui a le sourire comme ça, c’est motivant. C’est une belle victoire d’équipe », a souligné M. Tremblay, qui n’a pas hésité une seconde il y a trois ans à se lancer dans l’aventure lorsqu’il s’est joint au club aquatique de Saint-Eustache.

« Je suis un gars de défis et je ne savais pas en allant à Saint-Eustache il y a trois ans que j’avais une athlète comme ça, mais j’ai tout de suite senti quelque chose chez elle. Jamais qu’elle ne me dit non ! », a souligné M. Tremblay.

Jack Layton avait raison : « Ne laissez personne vous dire que ce n’est pas possible ! »