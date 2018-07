« Après un énoncé quelconque, et voulant poursuivre la conversation, dois-je dire ceci étant dit ou cela étant dit » ? Voilà la question de Michel B. La locution « cela dit » est généralement employée pour rappeler ce qui vient d’être dit. Ex. : Les enfants de ma sœur sont turbulents. Cela dit, ils sont charmants. Mais « ceci dit, ils sont charmants » ne serait pas fautif ! Alors quoi ? Alors utilisons de préférence la locution « cela dit » dans l’exemple précédent, comme il serait logique de le faire avec la préposition voilà, qui s’emploie pour désigner ce qui précède, contrairement à voici, qui annonce ce qui va se produire. Ex. : Vos enfants sont turbulents, voilà ce que je crois, mais voici ce que je tiens à vous dire : ils sont charmants. Bien sûr, les formules ceci étant dit et cela étant dit sont tout à fait correctes. Mais je ne vois pas l’utilité de glisser le participe présent étant entre ceci (ou cela) et le participe passé dit.