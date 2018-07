Impossible d'accoucher dans un hôpital du Bas-Saint-Laurent, en raison du manque d'infirmières

Après le Kamouraska, c’est au tour du Témiscouata d’être frappé par un manque d’infirmières spécialisées en obstétrique. Les femmes enceintes ne pourront accoucher à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac ce week-end, du jamais vu dans l’histoire du centre hospitalier.

Pour la première fois, les femmes enceintes ne pourront donner naissance à leur bébé à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, en raison du manque d’infirmières en obstétrique, de minuit le 28 juillet à 8 h le 30 juillet.

«C’est inquiétant, parce qu’à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, c’est tout nouveau. Ça va être la première fois que ça arrive. On savait que la période d’été serait difficile parce qu’on manque de personnel, mais cela laisse quand même planer un doute sur la pérennité du service à long terme et à moyen terme au Kamouraska et au Témiscouata», a déclaré la présidente par intérim du Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent, Cindie Soucy.

La direction du CISSS se défend en disant qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle pendant la période des vacances. Pour l’instant, on ne prévoit aucune autre interruption de service en obstétrique pour cause de manque d’infirmières. Plusieurs citoyens estiment que cette situation est inacceptable. «C’est décevant. Le gouvernement serait censé être derrière nous pour s’assurer que ça n’arrive pas», a souligné l'un d'entre eux.

«Ça veut dire que les dames vont être obligées d’aller à Rivière-du-Loup. Ça fait quand même une bonne demi-heure. Des fois, c’est urgent», a ajouté une autre.

À cela s’ajoutent 25 quarts de travail d'infirmière non pourvus à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac dans la période du 15 juillet au 1er septembre prochain. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent explique cette situation par le désistement de l’agence de placement de main-d’œuvre indépendante qui devait pourvoir ces postes cet été. La pénurie d’infirmières toucherait l’ensemble de la province. La direction espère que sa stratégie de recrutement permettra de résoudre le problème.