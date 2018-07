Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Maman colonelle

Ce film de Dieudo Hamadi trace le portrait d’une femme qui n’a pas froid aux yeux, la colonelle Honorine. Cette dame courageuse travaillait pour la police congolaise et était responsable des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles à Bukavu, une ville à la frontière du Rwanda à l’est de la République du Congo. Après 15 ans de loyaux services, elle se voit mutée à Kisangani, plus au nord du pays où elle rencontrera de nouveaux défis. La projection extérieur est gratuite et sera suivi d’une discussion.

Ce soir à 20h45 au Square Cabot dans l’arrondissement Ville-Marie

Je sors

Cinéma

Shock And Awe

Dans ce film de Rob Reiner, des journalistes tentent de mettre de la lumière sur les événements qui ont suivi les attentats du 11 septembre aux États-Unis alors que George W. Bush voulait expulser Saddam Hussein qui était à la tête de l’Irak. Personne ne remettait en question cette décision, mais Jonathan Landay et Warren Strobel se sont mis à creuser plus loin avec l’appui de leur patron et un collègue correspondant de guerre. Cependant, est-ce que le public sera prêt à entendre la vérité ?

Aujourd’hui à des heures variées au Cineplex Odeon Forum, 2313 rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Pourquoi l'étrange Monsieur Zolock s'intéressait-il tant à la bande dessinée ?

Éléphant célèbre ses 10 ans d’existence en présentant cette restauration de se film docu-fiction qui a marqué le monde du cinéma indépendant québécois. M. Zolock, un drôle de personnage millionnaire, enquête sur l’industrie de la bande dessinée afin d’élaborer un plan pour dominer le monde. Avec cette prémisse on rencontre des grands de la bande dessinée francophone comme Garnotte, Serge Gaboury, Albert Uderzo, Enki Bilal et bien d’autres.

Ce soir à 19h au Cinéma Impérial, 1430 rue de Bleury

Musique

Corde Sud

Le concert extérieur de Corde Sud promet d’être ensoleillée, autant grâce à Dame nature qu’à la musique aux sonorités latino du groupe en vedette. L’ensemble de musiciens, qui se disent passionnés par les rythmes de la musique des pays d’Amérique latine, saura vous faire voyager le temps d’une soirée dans ces pays colorés et chaleureux.

Ce soir à 19h au parc Eusèbe-Ménard, en face du 3668 boulevard Gouin Est

Musique

Fred Tremblay

Le musicien Fred Tremblay sort finalement de son trois et demi pour présenter ses chansons accompagné d’un tromboniste, d’un contrebassiste et d’un percussionniste. Le jeune homme peut avoir des paroles parfois drôles, d’autres fois provocantes, mais toujours intéressantes, pour une soirée divertissante.

Ce soir à 21h30 au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Activité

6 à 8 voyage Édition spéciale photowalk

Deux blogueuses montréalaises, Annie Picard, du blogue Annie Anywhere, et Jennifer Doré Dallas, du blogue Moi, mes souliers, vous offrent la possibilité de visiter la métropole de façon différente tout en faisant du réseautage. Les amoureux de voyages sont conviés à cette marche de murale en murale qui leur permettra de discuter de leur passion et d’améliorer leurs connaissances en photographie grâce à la participation de Photowalk Montréal. Tout ceci pour la modique somme de 1$ !

Ce soir à 18h au métro Sherbrooke

Je reste

Film

Tuktuq

Ce film de Robin Aubert met en vedette un caméraman qui doit se rendre dans un petit village du Nunavik pour filmer des images pour le gouvernement libéral. Au cours de son travail, il apprendra que le village sera déporté au profit d’exploitations minières. Puisqu’il a tissé des liens avec une famille inuit, il se remettra en question. Le DVD comprend aussi le court métrage du même réalisateur Tout va mieux.

Sorti en DVD le 24 juillet

Livre

Le guide de l’auto 2019

Pour tout savoir sur l’actualité automobile ce guide écrit par Gabriel Gélinas, Marc Lachapelle, Antoine Joubert et Daniel Melançon est parfait. Les auteurs ont testé 370 modèles d’autos de l’année. Chaque véhicule est noté selon différents critères. L’ouvrage contient aussi un dossier sur les systèmes de divertissement.

Sorti le 25 juillet

Album

Other Nature de Ume

Après quatre ans de disette, le trio texans Ume présente enfin un nouvel album intitulé Other Nature. Cet opus contient dix chansons inspirées des nouvelles réalités, être mère entre autres, de la chanteuse et guitariste du groupe Lauren Larson. Le groupe a entre autre fait la première partie de Black Sabbath et joué dans de nombreux festivals.

Sorti le 20 juillet