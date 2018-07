Les Blue Jays l'emportent à coups de circuit

Les Blue Jays de Toronto ont frappé cinq circuits, vendredi soir à Chicago, pour vaincre les White Sox par la marque de 10-5.

Les hommes de John Gibbons ont montré leurs couleurs dès le début de la rencontre, alors que deux des trois premiers lancers de Reynaldo Lopez (4-9) se sont retrouvés de l'autre côté de la clôture.

Curtis Granderson a regardé une balle passée avant de réussir sa 10e longue balle de la saison. Lourdes Gurriel fils a suivi en claquant sa sixième bombe.

Le frappeur recrue ne s'est pas arrêté puisqu'il a réussi un autre circuit en solo, cette fois en quatrième manche. Il a ajouté un double en huitième frappant au moins deux coups sûrs dans un neuvième match de suite. Un sommet chez les Blue Jays qu'il partage avec Tony Fernandez.

Randal Grichuk, bon pour deux points, et Kendry Morales ont également canonné un lancer de Lopez hors des limites du terrain.

Le receveur québécois Russell Martin a marqué deux points en plus d'en produire un à l'aide d'un simple en cinquième.

Sur le monticule Marcus Stroman (4-7) a décroché la victoire après avoir œuvré pendant six manches et deux tiers. Il a éparpillé sept coups sûrs et un but sur balle pour n'accorder que deux points mérités.

Oliver Drake s'est emmené en neuvième et il a permis aux White Sox d'espérer en permettant trois points, mais il a finalement obtenu le dernier retrait.