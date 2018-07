Les coups de cœur de...Francine Grimaldi

Qui ne connaît pas Francine Grimaldi ? Cette personnalité de la radio canadienne, qui compte plus de 40 ans de carrière, ne manque jamais un événement culturel en ville. D’ailleurs, ce week-end, elle sera l’ambassadrice du Festival Haïti en Folie, pour la douzième fois. L’animatrice se décrit comme une grande épicurienne et cinéphile. Voici donc les endroits favoris de la chroniqueuse d’expérience au cœur de la métropole.

Le restaurant favori ?

Photo tirée de Facebook

Il y en a tellement, pour différentes raisons. D’abord, j’adore Napoletane, qui est un « apportez votre-vin » hyper abordable qui offre plus de 45 variétés de pizzas. C’est situé dans la Peti­te-Italie et c’est ouvert depuis 1948. Dans le haut de gamme de fine cuisine française, j’aime le restaurant Renoir du Sofitel. Je dois aussi nommer le Barroso situé en face du Théâtre Prospero. Finalement, je dirais le resto-bar Agrikol, qui n’est pas loin de chez moi. C’est un resto de cuisine haïtienne qui propose des classiques comme le riz djon-djon, le lambi ou encore la queue de bœuf. Les cocktails sont aussi extraordinaires et on y tient une belle sélection de rhums.

Photo tirée de Facebook

Un endroit où prendre un café ?

Photo d'archives

Nespresso. Je suis très difficile et j’adore leurs cafés. On peut goûter aux cafés Nespresso dans plusieurs bons restaurants de la ville. Si on possède la machine Nespresso à la maison, sachez que les cups sont maintenant recyclables. Je les avais boycottés, mais depuis leur conscientisation à l’environnement, je suis une fanatique de la marque.

L’activité préférée ?

Photo courtoisie, Films Séville

À part faire l’amour et manger ? Je vous dirais que c’est le cinéma ! Je vais au cinéma tous les jours. Les films ont pris la place de la littérature dans ma vie. Avant, je pouvais lire un roman par jour, mais aujourd’hui je m’endors... Peut-être la vieillesse... Bref, le cinéma remplit ma vie ! D’ailleurs, j’ai visionné le dernier de Ricardo Trogi, 1991. J’ai trouvé que c’était pertinent, savoureux, intimiste et adorable. C’est un très bon film.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo courtoisie

Haïti en Folie. C’est un magnifique festival qui commence ce week-end. Je suis la marraine de l’événement depuis déjà 12 ans. On plonge dans l’univers de la culture haïtienne avec sa musique et ses concerts, ses conférences, son art et sa gastronomie. J’aime tellement les mélodies ! C’est formidable ! La plupart des événements sont gratuits et ceux qui sont payants sont très abordables. Comme je suis une fanatique de la culture, je parcours tous les festivals, de la fin mai à la fin juillet. Ça commence avec le Festival TransAmériques et ça se termine avec Haïti en Folie. J’aime aussi beaucoup le volet gastronomique du Festival Montréal en Lumière, car j’aime tellement manger !

Si j’étais maire de Montréal, je...

Premièrement, j’imiterais Québec pour son accès au fleuve. Les gens de la Ville de Québec exploitent le fleuve et en font usage, tandis qu’à Montréal il reste mille et une choses à faire. Aussi, l’hiver j’instaurerais des trottoirs chauffants. Je donnerais également la gratuité à l’accès des transports en commun aux personnes de 65 ans plus. Enfin, j’offrirais le stationnement gratuit les week-ends. De beaux rêves en couleur !

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Sans aucun doute l’Expo 67. Je l’ai vécue. J’y étais tous les jours. J’ai découvert le monde. Il n’y a jamais eu une exposition comme ça à Montréal. C’était grandiose, international et magnifique.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Sa vie culturelle et sa gastronomie. Ce sont les raisons principales pour lesquelles j’ai décidé de ne pas vivre ailleurs. On a l’embarras du choix. Que ce soit une pièce de théâtre ou un festival, ou bien qu’on ait envie de manger de la pizza ou de la pieuvre, tout est bon à Montréal.

Un mot pour décrire Montréal ?

Cosmopolite.

Une adresse secrète à découvrir ?

Je vous dirais le Spa Saint-James caché dans l’Hôtel Ritz-Carlton. C’est une adresse bien gardée. De plus, je vous dirais la boutique du designer Helmer. C’est situé sur le boulevard Saint-Laurent, mais il est presque toujours fermé, car Helmer Joseph voyage à travers le monde et ses créations sont classées parmi la haute couture. Il voyage toujours et consacre beaucoup de son temps à Paris.