Les drags du Mado préparent un hommage aux SPICE GIRLS et vous ne pouvez pas manquer ça

Si vous avez passé votre jeunesse à danser sur des chansons comme Wannabe, Stop ou encore Spice up your life, la soirée hommage aux Spices Girls du Mado risque de vous faire ca-po-ter!

Le 2 août prochain, cinq drag queens du célèbre cabaret de la rue Sainte-Catherine Est présentera un spectacle 100% Spice Girls. Les costumes, les chansons, l’ambiance dans la place, tout sera réuni pour vous faire revivre vos plus beaux souvenirs de jeunesse.

C’est ni plus ni moins le meilleur hommage au populaire girl group des années 90 qui est annoncé. Ça vous coûtera 15$ pour entrer, mais si vous désirez des places assises (dites VIP), vous devrez débourser un 5$ de plus. Les billets sont déjà en vente sur ce site web.

Réunissez votre gang et choisissez votre Spice Girl préf! Ça va être tout un show!

«Spice up your life» comme on dit!

Hommage au Spice Girls

2 août 2018 à 22h au Cabaret Mado



